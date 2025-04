Cleitinho sugere CPMI para apurar fraudes no INSS

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) sugeriu, durante pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (24), a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar denúncias de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O parlamentar defendeu a convocação do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, afastado do cargo na quarta-feira (23), para prestar esclarecimentos à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle (CTFC). A operação da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal (PF) apontou um esquema que envolve descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, atribuídos a associações e sindicatos.

— A gente devia propor uma CPMI para poder investigar o INSS. Está aí a verdade: R$ 6 bilhões de fraude com vários sindicatos e associações descontando dinheiro de aposentado que vive com quase um salário mínimo. Então, o que eu espero é que a Justiça faça justiça — afirmou.

O senador criticou a proposta do governo federal de ampliar o número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Cleitinho sugeriu que os R$ 4 bilhões estimados para compensar a medida não sejam repassados aos demais consumidores, mas cobertos por verbas do fundo eleitoral, do fundo partidário e por cortes em supersalários pagos pelos Três Poderes.

— Quem vai ter que pagar essa compensação de R$ 4 bilhões é o restante da população brasileira. É justo? Não! Quem tem que pagar essa conta aqui somos nós! Quem tem que cortar da própria carne aqui são os Três Poderes! Eu dei uma solução para isso: tire do fundo eleitoral, do fundo partidário — defendeu.