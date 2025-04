Comissão aprova projeto que garante condição de segurado especial ao trabalhador artesão

A relatora também inseriu a necessidade de o indivíduo ter o artesanato como principal fonte de renda. "Do contrário, não será possível o reconhecimento como segurados especiais, uma vez que o recebimento de outras fontes de renda descaracteriza essa condição", explicou a deputada.

A medida que consta no Projeto de Lei 1919/21 , da deputada Maria do Rosário (PT-RS), que recebeu parecer favorável da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

Hoje, os segurados especiais devem recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o valor correspondente a 1,3% sobre o valor bruto da comercialização da produção.

Segundo o texto aprovado, será considerado segurado especial o artesão que trabalhar em regime de economia familiar, em área rural ou urbana, com renda menor que um salário mínimo (R$ 1.518) e que faça do artesanato profissão habitual ou principal fonte de renda.

