Parlamentares reverenciam a diversidade de Brasília em homenagem ao aniversário da cidade

Em sessão de homenagem aos 65 anos de Brasília, comemorados no dia 21 de abril, parlamentares do Distrito Federal elogiaram a diversidade da capital, que acolhe cidadãos de todo o País e do exterior. Autora do pedido para a realização da solenidade, a deputada Bia Kicis (PL-DF) destacou que, ao chegar a Brasília aos 9 anos de idade, encontrou pessoas que jamais conheceria se continuasse no Rio de Janeiro.

“Fiz novos amigos, novas amigas, conheci muita gente, pessoas do Rio de Janeiro, mas de locais completamente diferentes da minha Copacabana. Brasília é uma cidade onde as pessoas se misturam, pessoas de diversos estados, diferentes capitais, cidades do interior, todos se encontram aqui, assim como os sotaques se misturam aqui”, disse.

Bia Kicis também ressaltou que, em Brasília, convivem duas dimensões inseparáveis. Por um lado, trata-se da capital da República, sede de embaixadas e monumentos. De outro, existe a dimensão da cidade, espaço sonhado por muitos, onde tantas pessoas escolheram construir uma vida melhor.

“Esta cidade nasceu de muitos sonhos, nasceu do sonho de JK, nasceu do sonho de Dom Bosco, dos sonhos de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, tantos sonhadores, e também tantas pessoas que puserem a mão na massa, que trabalharam juntas para construir esta cidade. E aí, minha homenagem aos pioneiros, aos candangos que construíram esta terra.”

A deputada Erika Kokay (PT-DF) também destacou que Brasília nasceu do sonho de muitos como parte de um projeto de desenvolvimento nacional. A parlamentar realçou que vieram pessoas de todos os cantos do País para transformar o barro vermelho, característico da cidade, em capital da República.

Diversidade da população

Erika Kokay ainda chamou a atenção para a diversidade da população do Distrito Federal. “Brasília nasceu com brasileiros e brasileiras que vieram de todos os cantos do País. Esta capital que foi sonhada por Dom Bosco, que trazia um traço mágico de Lúcio Costa, muitas vezes eu penso que não é verdade que nós temos um avião, nós temos um pássaro, e esse pássaro bateu asas e foi para muitos cantos, porque Brasília não é só os seus palácios, não é apenas os gabinetes: Brasília, o Distrito Federal, é composta por tantas cidades, de um povo que vem de todos os cantos do Brasil e que optou por estar aqui”, disse a deputada.

Já o senador Izalci Lucas (PL-DF) relatou que, assim como ele próprio, os filhos dele decidiram viver em Brasília, mesmo com a oportunidade de escolher outros lugares. Dentre as características que tornam a cidade especial, o parlamentar destacou o fato de os carros pararem para os pedestres, e o céu estar sempre visível no horizonte.