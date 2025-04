Sessão especial vai celebrar os 65 anos de Brasília

"É ao mesmo tempo derramada e concisa, bucólica e urbana, lírica e funcional. Esta é a capital do Brasil", registra o senador.

De acordo com o requerimento de Izalci, a capital federal foi o primeiro núcleo urbano construído no século XX a ser incluído na lista de bens de valor universal: a cidade recebeu em 1987 o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Mesmo sendo "monumental", ressalta Izalci, Brasília é também "cômoda, eficiente, acolhedora e íntima".

Para Leila, Brasília é um "marco histórico, cultural e arquitetônico" para o país. Ela destaca que a cidade, inaugurada em 21 de abril de 1960, representa a concretização de um "audacioso projeto de modernização e integração nacional", idealizado pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976) e concebido pelos "brilhantes talentos" do urbanista Lúcio Costa (1902-1998) e do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012).

O Plenário do Senado vai promover uma sessão especial na segunda-feira (28), a partir das 10h, para celebrar o aniversário de 65 anos da cidade de Brasília. Os requerimentos para a homenagem foram apresentados pelos senadores Leila Barros (PDT-DF) e Izalci Lucas (PL-DF) ( RQS 1.010/2024 e RQS 989/2024 ).

