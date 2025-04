Governador Eduardo Leite anuncia mudança no comando da Secretaria da Cultura

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (25/4), mudança no comando da Secretaria de Estado da Cultura. Em seu sétimo ano à frente da pasta, Beatriz Araujo deixa o cargo que será assumido nos próximos dias pelo deputado estadual Eduardo Loureiro (PDT). Leite informou que Bia Araujo assumirá uma nova missão, a ser anunciada em breve.

“Com sensibilidade, diálogo e trabalho, a secretária Bia Araujo ajudou a liderar uma verdadeira virada na política cultural do Estado, conduzindo o maior volume de investimentos da nossa história no setor. Bia fez isso com talento, coragem e compromisso, e seguirá contribuindo com a cultura gaúcha em uma nova e importante missão”, destacou o governador. Em seu mandato, Bia atuou para garantir a valorização do patrimônio cultural material e imaterial, a requalificação de equipamentos públicos e o fortalecimento do setor em todo o Estado.

No anúncio, Leite ressaltou a contribuição do novo titular da pasta. “Eduardo Loureiro traz consigo a capacidade já testada de gestor público, a legitimidade de quem conhece profundamente a realidade do interior do Estado e de quem sempre teve uma forte ligação com a cultura, especialmente com a região das Missões, que em 2026 celebrará 400 anos de história”, disse.

Com a nomeação, o governo reafirma o compromisso de continuidade das políticas estruturantes da área e de ampliação do diálogo com as regiões, tradições e expressões culturais do Rio Grande do Sul.

Sobre Eduardo Loureiro

Eduardo Debacco Loureiro, 51 anos, é natural de Santo Ângelo. Formado e pós-graduado em Administração de Empresas e Gestão Estratégica pela URI, tem mestrado pela UFRGS. Foi prefeito de Santo Ângelo por dois mandatos e é deputado estadual pela terceira vez. Também é professor universitário licenciado, empresário e produtor rural.