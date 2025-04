Concurso de Educação Fiscal incentiva cidadania e ética nas escolas

Neste mês de abril, o Grupo de Educação Fiscal Municipal (GEFIM) lançou o 4º Concurso de Desenho, Poema e Redação, com o tema Educação Fiscal, em seu aspecto amplo. O objetivo é disseminar o conhecimento sobre a educação fiscal entre os alunos de toda a comunidade escolar.

O concurso busca enfatizar o direito e o dever do cidadão consciente, abordando temas como o controle social para combater a sonegação fiscal e o descaminho, o funcionamento dos poderes públicos, o cuidado com o patrimônio público, a função socioeconômica dos tributos, além da ética e da cidadania. A iniciativa visa incentivar a reflexão e o debate desses temas nas escolas da rede municipal e estadual de ensino.

A competição é dividida em três modalidades:

Desenho – para alunos do 2º ano dos anos iniciais;

– para alunos do 2º ano dos anos iniciais; Poema – para alunos do 5º ano dos anos iniciais;

– para alunos do 5º ano dos anos iniciais; Redação – para alunos do 9º ano dos anos finais.

Os autores dos três melhores trabalhos de cada categoria, bem como seus professores orientadores, serão premiados.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 2 de junho de 2025 e 6 de junho de 2026. Podem participar alunos da rede pública municipal e estadual. O regulamento completo está disponível nas secretarias das escolas e no site oficial do município, conforme disposto no Decreto nº 2.510/2025.

Com informações da Planeta FM 102.7