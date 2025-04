Terra Indígena Guarita recebe 50 toneladas de alimentos da Conab

Em mais uma ação de combate à insegurança alimentar e nutricional, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) destinou 50,4 toneladas de alimentos a famílias da Terra Indígena Guarita, localizada entre os municípios de Erval Seco, Redentora e Tenente Portela, no norte do Rio Grande do Sul.

As primeiras entregas ocorreram no sábado, 26, em Tenente Portela, e contaram com a presença do presidente da Conab, Edegar Pretto, e da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ao todo, serão distribuídos 2.400 kits alimentares, cada um com 21 quilos, destinados às comunidades Kaingang e Guarani. Os kits incluem arroz, feijão, macarrão, açúcar, melado, farinha de trigo, farinha de milho e óleo. O investimento do governo federal na ação é de R$ 306 mil.

Durante o evento, a Conab também oficializou a liberação de R$ 500 mil em recursos federais para a execução de um projeto do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa, proposta pela Cooperativa Mista dos Povos Indígenas e Agricultores Familiares (Cooperfamiliar), de Tenente Portela, visa fortalecer a merenda escolar nas escolas indígenas da região.

“Produzir feijão, arroz, hortaliças e frutas virou um bom negócio no país. E a Cooperfamiliar é um grande exemplo disso. As crianças vão comer comida boa, porque comida boa é também saúde pública”, afirmou Edegar Pretto. “O que assinamos hoje é o primeiro PAA indígena do Rio Grande do Sul. A nível nacional, já adquirimos quase R$ 50 milhões em produtos de comunidades indígenas”, acrescentou.

A ministra Sônia Guajajara ressaltou o compromisso do governo em dialogar, respeitar e incentivar a produção dos povos indígenas, por meio de ações como o PAA. “O Ministério tem papel fundamental em trazer os povos indígenas para o protagonismo, debatendo as políticas públicas do nosso país. Queremos estreitar ainda mais o diálogo com os municípios e prefeitos, mostrando que a presença dos povos indígenas nesses territórios representa a garantia do nosso futuro e da nossa cultura. O Ministério dos Povos Indígenas está à disposição para promover essa aproximação tão importante”, destacou.

Além das ações coordenadas pela Conab, a programação, realizada em celebração ao Abril Indígena, incluiu apresentações culturais e um ato político com prefeitos da região, autoridades e lideranças, como o deputado estadual Adão Pretto Filho, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e defensor da alimentação saudável para as comunidades indígenas.

Sobre a Terra Indígena Guarita

A Terra Indígena Guarita abriga aproximadamente 7.800 indígenas, em uma área de 24.600 hectares. Cerca de 9.000 hectares são utilizados para cultivo, enquanto o restante é preservado como mata nativa. O território conta com 19 aldeias, 11 escolas Kaingang, duas escolas Guarani e uma cooperativa.