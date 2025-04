Comissão realiza audiência sobre fraudes em repasses para entidades conveniadas ao INSS

"Diante da gravidade das denúncias e do impacto financeiro significativo, tanto para os beneficiários quanto para os cofres públicos, a audiência ressalta a urgência de uma investigação rigorosa e transparente", diz.

O deputado destaca ainda que o valor dos repasses do INSS para entidades conveniadas mais que dobrou em um ano. "Para que haja um aumento expressivo nos valores dos repasses, a quantidade de associados dessas entidades precisa ter crescido significativamente", afirma o deputado.

Segundo as investigações, os envolvidos no esquema cobravam mensalidades indevidas, descontadas diretamente dos benefícios de aposentados e pensionistas. "Ocorre que os segurados afirmam que valores vêm sendo descontados sem autorização, muitos dizem que sequer foram contatados pelas associações", observa Aureo Ribeiro.

Na última quarta-feira (23), a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) fizeram uma operação em 13 estados e no Distrito Federal contra fraudes no INSS, por desvios que ocorreram entre 2019 e 2024 e podem somar até R$ 6,3 bilhões.

O debate atende a pedido do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) e será realizado às 14 horas, no plenário 11.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (29), audiência pública sobre fraudes em repasses para entidades conveniadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

