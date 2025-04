Pesquisador da Epagri em Lages tem um dos artigos científicos mais vistos no mundo

Cassiano Eduardo Pinto publicou artigo sobre pastagens naturais – Foto: Pablo Gomes/ Epagri

O pesquisador Cassiano Eduardo Pinto, da Estação Experimental da Epagri em Lages, registra mais uma importante conquista na carreira. Recentemente, recebeu um certificado como reconhecimento pela repercussão de um artigo publicado na revista Grassland Science , periódico oficial da Sociedade Japonesa de Ciência das Pastagens.

O artigo intitulado Intensidades moderadas de pastejo modulam a estrutura do dossel que influencia a taxa de ingestão de curto prazo de novilhas pastando em pastagens naturais ficou entre os 10% mais vistos por cientistas de todo o mundo no ano de 2023. O artigo é parte da tese de Doutorado durante a pós-graduação, colaborando para o entendimento do manejo das pastagens naturais.

Grassland Science é uma revista científica internacional conceituada de sua área que apresenta e compartilha conhecimento, ideias e filosofias sobre melhor gestão e uso de pastagens, culturas forrageiras e plantas herbáceas para fins agrícolas e não agrícolas em todo o planeta.

O objetivo do periódico, bem como os artigos produzidos por cientistas como o lageano Cassiano Eduardo Pinto, é contribuir para o progresso das atividades de pesquisa e o manejo sustentável das pastagens.

Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc