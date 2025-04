Sessão temática nesta quarta debate vacinas e tratamentos contra o câncer

O Senado terá, na quarta-feira (30) uma sessão de debates temáticos, em Plenário, para discutir o surgimento e o avanço das pesquisas relacionadas à vacina contra o câncer. Os senadores também devem debater o desenvolvimento de medicamentos de alto custo contra o câncer no Brasil. A sessão está marcada para as 10h.

O requerimento para o debate é da senadora Dra. Eudócia (PL-AL) e foi subscrito por outros 27 senadores. No documento, ela lembra que pesquisas internacionais têm apontado avanços promissores no uso de tecnologias, como RNA mensageiro, e o aprimoramento da imunoterapia para prevenir ou tratar diferentes tipos de câncer.

“A possibilidade de desenvolvimento de uma vacina contra o câncer representa um marco histórico na ciência médica e na luta contra uma das doenças mais desafiadoras do século. (...) Esses avanços têm gerado esperança para milhões de pacientes ao redor do mundo e exigem uma discussão aprofundada sobre os desafios, oportunidades e implicações para o sistema de saúde brasileiro”, diz a senadora no requerimento.

Para Dra. Eudócia, o avanço nas vacinas e medicamentos contra a doença têm demonstrado um impacto significativo na prevenção e no tratamento, reduzindo a mortalidade e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O problema é que a dependência de importação de medicamentos de alto custo e a alta taxa de judicialização representam desafios financeiros e operacionais para o Sistema Único de Saúde (SUS).

“A produção nacional de vacinas oncológicas e imunoterápicos é fundamental para garantir sustentabilidade, segurança e soberania sanitária. Além disso, a falta de regulamentação clara e a demora na incorporação de tecnologias no SUS levam a um aumento da judicialização da saúde, o que compromete o orçamento público e gera desigualdade no acesso aos tratamentos”, argumenta.

A expectativa é de que sejam ouvidos de representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de hospitais e laboratórios de pesquisa especializados, de instituições de pesquisa e universidades, da indústria farmacêutica e de especialistas na área de oncologia.

Proposição

A senadora é autora do PL 126/2025 , que busca alavancar a produção e a distribuição de vacinas e remédios contra o câncer no país. O projeto é relatado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).