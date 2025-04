Comissão aprova projeto que prevê adicional para professor que ensinar em presídios

Em seu relatório, a deputada deixou claro que o repasse aos entes federados que aprovem leis de gratificação dos professores não será obrigatório, mas que o governo federal poderá usar esse fato como critério para priorizar estados e municípios na distribuição de recursos do Funpen.

A medida, que consta no Projeto de Lei Complementar 78/15 , recebeu parecer favorável da deputada Dayany Bittencourt (União-CE), na forma de substitutivo.

O texto aprovado estabelece que o governo federal poderá usar para o pagamento recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), voltados para a formação educacional de presos, aos estados e municípios que aprovarem leis assegurando gratificação para os servidores indicados.

