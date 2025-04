Câmara pode votar projeto sobre combate a incêndios florestais

A sessão está marcada para as 13h55.

De autoria do deputado José Guimarães (PT-CE), o texto reproduz a MP 1240/24 , sobre contratação de tripulação estrangeira de aeronaves de combate a incêndios. O relator, deputado Nilto Tatto (PT-SP), incluiu no projeto outras quatro MPs sobre temas correlatos (1239/24, 1259/24 , 1276/24 e 1278/24 ).

Nenhum comentário

