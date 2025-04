Fórum Catarinense de Prevenção da Crueldade Animal está com inscrições esgotadas

O 1º Fórum Catarinense de Prevenção da Crueldade Animal, promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), está com as inscrições encerradas antecipadamente devido à grande procura, confirmando o interesse da sociedade e dos gestores públicos pelo tema da proteção e bem-estar dos animais em Santa Catarina. O evento será realizado nesta quarta-feira, 30, em Florianópolis, e marca o lançamento oficial do maior programa estadual de castração animal do Brasil, o Pet Levado a Sério, que representa uma política pública inédita e estruturada em prol do bem-estar animal em Santa Catarina

Além da castração, o Pet Levado a Sério prevê ações de educação sobre guarda responsável, capacitação de gestores municipais, prevenção ao abandono e combate aos maus-tratos. Os municípios terão 60 dias, a partir da publicação do edital no site da Semae, para se inscreverem no programa, apresentando documentação técnica e plano de execução.

“O Fórum integra a programação do Abril Laranja, mês dedicado à prevenção da crueldade animal, e conta com a participação de representantes da Assembleia Legislativa, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, além de gestores municipais e especialistas. A programação contempla palestras técnicas sobre fiscalização, legislação, atuação interinstitucional e experiências municipais de sucesso.

“Nosso objetivo com o Fórum é promover conscientização, incentivo à denúncia, e também orientar e capacitar gestores, profissionais da saúde e assistência social no combate aos maus-tratos, em seus municípios, de maneira efetiva”, reforçou a diretora de Bem-Estar Animal da Semae, Fabrícia Costa.

O evento será encerrado com a apresentação do Protocolo Estadual de Maus-Tratos, que estabelece diretrizes para atuação integrada e eficiente entre os órgãos públicos na proteção animal em Santa Catarina.