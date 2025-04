“Mulheres Donas de Si” reúne mais de 600 pessoas

O “Mulheres Donas de Si” foi, mais uma vez, um grande sucesso. Assim como em 2023, a edição deste ano superou as expectativas. O evento aconteceu neste domingo, 27, na Comunidade de São Sebastião, em Tenente Portela. A organização foi realizada pela Prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e das Secretarias do Governo Municipal, com o apoio do escritório local da Emater-RS/Ascar e da comunidade anfitriã.

Ao todo, participaram 36 entidades, entre sociedades de damas, grupos de idosos, clubes de mães e demais representantes de comunidades. A abertura oficial contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer e de secretários municipais.

Após a cerimônia, seguiram-se atividades de integração, mateada, sorteio de prêmios e o almoço, que reuniu mais de 600 pessoas. À tarde, houve a entrega das premiações dos jogos e o tradicional “bailinho”, animado pelo Grupo Inovação.

Resultado dos jogos:

Bolãozinho

1º lugar: Associação dos Diabéticos Quatro Frentes do Vale do Alto Uruguai

2º lugar: Grupo Capitel Santo Antônio

3º lugar: Sociedade de Damas Alto Cordeiro de Farias - Comunidade de Alto Cordeiro de Farias

Canastra

1º lugar: Cresol/Perpétuo Socorro

2º lugar: Sociedade de Damas Verzeri - Bairro Verzeri

3º lugar: Sociedade de Damas 8 de Setembro - Comunidade de São Sebastião

Corrida de Carro

1º lugar: Sociedade de Damas Km 12

2º lugar: Sociedade de Damas Sempre Alegre - Bairro Fries

3º lugar: Grupo Capitel Santo Antônio

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela