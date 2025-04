Município investe em terraplenagem para gerar mais de R$ 16 milhões no setor agropecuário

A Prefeitura de Vista Gaúcha está realizando um investimento estratégico na zona rural, com a execução de serviços de terraplenagem em sete propriedades do município. A iniciativa visa viabilizar a instalação e ampliação de estruturas destinadas à suinocultura e ao armazenamento de grãos, representando um potencial de aproximadamente R$ 16,5 milhões em novos empreendimentos.

Segundo o prefeito Claudemir José Locatelli, os serviços estão sendo realizados com recursos próprios da administração municipal, sem custos para os produtores beneficiados. As intervenções acontecem nas propriedades de Claudiomir Steffenon, Ademir Nicareta, Eliandro da Rosa, Egídio Shenn, Laércio Locatelli, César Caetano de Souza e na unidade da Cooperativa A1.

"Essa é uma forma de valorizar o agricultor e a cooperativa, incentivando o desenvolvimento econômico local e estimulando a permanência dos jovens no campo", destacou Locatelli.

Com foco na produção de leitões, na terminação de suínos e na ampliação da capacidade de recepção de grãos, o projeto reforça o papel de Vista Gaúcha como referência no setor agropecuário e evidencia o compromisso do município com a sustentabilidade e o fortalecimento da agricultura familiar.

