CPI das Bets prende empresário sob acusação de falso testemunho

A CPI das Bets prendeu o empresário Daniel Pardim Tavares Lima durante depoimento nesta terça-feira (29), sob acusação do crime de falso testemunho. Segundo os senadores, Lima negou informações consideradas verdadeiras pelos parlamentares. O pedido de prisão em flagrante foi feito pela relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e confirmado pelo presidente do colegiado, senador Dr. Hiran (PP-RR).

Segundo Soraya, Lima mentiu ao dizer que não conhece a sócia de sua empresa, Adélia de Jesus Soares. A empresa de ambos, Peach Blossom River Technology, possui outra companhia chamada Payflow, que atua no setor de pagamentos digitais do setor de apostas on-line, segundo a relatora. A Payflow é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal por indícios de lavagem de dinheiro e transferências ilegais.

— Ele começou mentindo desde o começo, dizendo que não conhece o seu sócio. Ele mentiu mais de três ou quatro vezes, e nós demos a chance, repetimos perguntas. Ninguém constitui uma sociedade com quem você não conhece. Ele prestou o compromisso de dizer a verdade naquilo que não o incriminasse. Mas ele também não pode omitir questões conhecidamente conhecidas... Não é nenhum abuso de autoridade; se for, eu responderei por isso com a maior tranquilidade do mundo. O que nós não podemos permitir é esse desrespeito dentro de uma CPI da maior Casa legislativa do país.

O presidente da CPI explicou que a polícia legislativa se encarregará do auto de prisão.

Pedido de prisão em flagrante foi feito por Soraya Thronicke, relatora da CPI, e confirmado por Dr. Hiran (2º à esq.) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Daniel Pardim no depoimento à CPI, acompanhado por seus advogados - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado