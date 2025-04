Município reforça orientações sobre descarte de entulhos e limpeza urbana

Com informações da Rádio Planeta

Confira algumas orientações para colaborar com a limpeza urbana:

A Secretaria lembra que a colaboração dos moradores é fundamental para manter Miraguaí limpa. Ao jogar lixo nas vias públicas, calçadas e terrenos, além de poluir o meio ambiente, há aumento do risco de proliferação de insetos, animais peçonhentos e entupimento de bueiros.

A população deve se informar sobre os dias e horários corretos para a coleta e evitar o descarte irregular nas ruas e passeios públicos. Além de atrapalhar o trânsito de veículos e pedestres, o descarte inadequado pode, em dias de chuva, causar problemas no escoamento da água, resultando em entupimentos e alagamentos.

Conforme explica a secretária Cristie Becker, o recolhimento de galhos e entulhos será feito somente se o material estiver separado, sem a presença de lixo comum como sacos com resíduos domésticos, latas, vidros ou garrafas. Entulhos são considerados rejeitos de obras, como restos de tijolos e cimento. É importante destacar que materiais misturados não serão recolhidos.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Miraguaí reforça à população a importância do descarte adequado de galhos, entulhos de construção civil e lixo domiciliar para manter a cidade limpa, segura e agradável para todos.

