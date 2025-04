Secretaria de Serviços Urbanos divulga cronograma de coleta no interior

Com informações da Rádio Planeta

A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com apoio da Prefeitura Municipal de Miraguaí.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que a coleta de lixo no interior de Miraguaí será realizada sempre na última quarta-feira de cada mês. O recolhimento ocorrerá nas principais estradas de cada localidade.

