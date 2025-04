Lei concede a Alegrete o título de Capital Nacional da Linguiça Tradicional Campeira

O município de Alegrete (RS) é oficialmente considerado a Capital Nacional da Linguiça Tradicional Campeira. A Lei 15.128, de 2025 , que concede o título ao município, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (29).

A norma tem origem no PL 2.314/2023 , apresentado na Câmara pelo deputado Afonso Motta (PDT-RS). O parlamentar ressalta que a proposta busca garantir a proteção de um importante conhecimento tradicional e do modo de fazer associados à identidade cultural do município.

Alegrete se destaca pelo culto às tradições rio-grandenses, evidenciando uma identidade regional fortemente valorizada. O município também é reconhecido pela gastronomia campeira e, especialmente, pela produção artesanal da linguiça tradicional in natura, popularmente chamada de linguiça campeira.

No Senado, o projeto tramitou em caráter terminativo na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), na qual recebeu parecer favorável do senador Weverton (PDT-MA). Ele considera a iniciativa um importante incentivo ao desenvolvimento e à agregação de valor à produção local.

“O reconhecimento nacional tem o potencial de conferir ainda mais dinamismo à atividade das pequenas agroindústrias que se dedicam à produção de linguiça de qualidade no município”, destacou o senador.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.