Teresa Leitão destaca importância da preservação da Caatinga

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (29), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) homenageou o Dia Nacional da Caatinga, celebrado na segunda (28), e reforçou a necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à proteção do bioma. Ela destacou que a Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, representa não apenas resistência, mas também cultura, biodiversidade e potencial de desenvolvimento sustentável.

— Valorizar a Caatinga é reconhecer que, mesmo nas condições mais áridas, há beleza, vida e esperança; é acreditar que a riqueza do Brasil também floresce no sertão — afirmou.

A senadora citou dados sobre o desmatamento, especialmente nos estados da Bahia e do Ceará, e ressaltou a redução de 35% no desmatamento em Pernambuco em 2023. Teresa também destacou iniciativas legislativas em tramitação no Congresso que tratam da questão: o PLS 222/2016 , de autoria do ex-senador Garibaldi Alves Filho, estabelece diretrizes para a Política de Desenvolvimento Sustentável da Caatinga; e o PL 1.990/2024, da ex-senadora Janaína Farias, cria a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga. Ambos já foram aprovados no Senado e estão sob análise dos deputados.

A parlamentar também destacou ações do governo federal, como o lançamento do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas na Caatinga (PPCaatinga) e o anúncio recente de investimentos de R$ 90 milhões em projetos como o Conecta Caatinga e o Áreas Protegidas da Caatinga (Arca). Segundo ela, as medidas são fundamentais, mas ainda é preciso ampliar o debate e o engajamento da sociedade.