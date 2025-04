Hamilton Mourão é eleito vice-presidente da CCT

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) é o novo vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT). Ele foi eleito nesta terça-feira (29) por aclamação. Mourão foi indicado pela liderança do seu partido para ocupar a vaga, seguindo o critério de proporcionalidade.

— Eu queria agradecer a confiança em mim depositada pelo meu partido, mas principalmente aos colegas que compõem esta comissão por terem concordado em sufragar o meu nome, por aclamação, para o cargo de vice-presidente — disse Mourão após a eleição.

O senador também se manifetou pela recuperação do presidente do colegiado, senador Flávio Arns (PSB-PR), afastado por motivo de saúde. Para Mourão, o presidente da comissão atua sempre com sabedoria e discernimento e tem uma forma única de lidar com os assuntos tratados no colegiado. Arns foi eleito presidente da comissão no dia 19 de fevereiro.

Pantanal

Após a eleição, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) comemorou o fato do ex-vice-presidente da República ter sido indicado pela o cargo. Para ele, Mourão trabalhará em parceria com os colegas em assuntos relevantes como o Pantanal, que terá uma subcomissão na CCT.

— Para nós, é muito importante, porque é ciência e tecnologia no Pantanal. Nosso maior problema lá hoje é exatamente a questão das queimadas. E como é uma área muito grandiosa, nós temos que colocar lá ciência e tecnologia, para que a gente possa, principalmente, desenvolver aquela região de uma forma sustentável — disse o senador.