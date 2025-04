Projeto permite que policiais, bombeiros e militares andem de graça no tranporte público

Pela proposta, os custos decorrentes da medida deverão estar previstos no Orçamento.

“A gratuidade no transporte público coletivo visa assegurar maior mobilidade a esses agentes, permitindo que desempenhem suas funções com maior celeridade e eficiência”, pontua o deputado.

O projeto deixa claro que o passe livre no transporte público coletivo independe do uso de uniforme.

O Projeto de Lei 4543/24 concede a militares das Forças Armadas e a policiais e bombeiros que apresentarem documento oficial de identificação profissional gratuidade no transporte público coletivo. A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

