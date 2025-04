Divulgada lista final dos candidatos selecionados para bolsistas do Programa Alfabetiza Tchê

O governo do Estado divulgou, na terça-feira (29/4), a lista final dos candidatos selecionados para receber as bolsas do Programa Estadual de Apoio à Alfabetização, o Alfabetiza Tchê. Os participantes do programa irão aprimorar teorias e práticas pedagógicas focadas na alfabetização infantil, explorando novas abordagens de ensino.

A publicação contém os nomes de 19 formadores regionais e suas respectivas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), onde irão atuar. Também foram selecionados 486 formadores municipais.

A relação definitiva foi publicada após a análise da interposição de recursos, que ocorreu no dia 17 de abril, realizada pelas Comissões de Seleção dos três níveis de formadores: Estadual, Regional e Municipal.

No entanto, no processo seletivo para as vagas de Formador Estadual de Alfabetização e Consultor Externo Estadual de Alfabetização, nenhum dos candidatos inscritos atendeu aos critérios estabelecidos no edital.

Os bolsistas selecionados deverão assinar, no período de 5 a 9 de maio, o Termo de Compromisso de forma presencial, conforme especificado abaixo:

Formador Regional – na CRE na qual foi selecionado.

– na CRE na qual foi selecionado. Formador Municipal– em cada Secretaria Municipal de Educação do município para o qual foi selecionado.

As bolsas não têm caráter remuneratório e não incidem contribuição previdenciária ou impostos. O pagamento será feito por depósito em conta corrente.

Sobre o Alfabetiza Tchê

Criado em 2022, o Alfabetiza Tchê é uma política pública que atua em regime de colaboração entre o governo do Estado e os 497 municípios gaúchos. A iniciativa busca assegurar que todos os estudantes gaúchos das redes municipal e estadual estejam plenamente alfabetizados até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

As ações são desenvolvidas a partir de cinco eixos: fortalecimento da aprendizagem; fortalecimento da gestão municipal e escolar; formação de professores; avaliação externa, acompanhamento e monitoramento dos indicadores; e cooperação, articulação e incentivo. O programa beneficia estudantes da Educação Infantil (quatro a cinco anos) e do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental em escolas das redes públicas.