Agro catarinense fecha 2024 com R$ 63,7 bilhões e exportações recordes

O agronegócio, em 2024, foi responsável por 65% das exportações catarinenses, totalizando US$ 7,57 bilhões. A China manteve-se como principal destino das exportações do agro catarinense. O Valor de Produção Agropecuária (VPA) estadual alcançou R$ 63,7 bilhões, evidenciando a resiliência do setor, mesmo com uma leve retração de 0,5%. Essa queda se deve à frustração de safra em alguns produtos como por exemplo a maçã e a soja, ou então, queda nos preços como no caso do milho e da soja.

Os dados constam na Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, elaborada pela Epagri/Cepa , que oferece uma análise abrangente sobre o desempenho do setor e orienta políticas públicas, investimentos e estratégias para o campo. A publicação completa pode ser acessada no site do Observatório Agro Catarinense.

Segundo Luis Augusto Araujo, Analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa e Coordenador da 45ª edição da Síntese Anual da Agricultura , os números mais recentes da produção agropecuária revelam um cenário de grande resiliência e força do setor. “A agricultura de Santa Catarina segue se destacando como um pilar fundamental para a economia do Estado. Com quase R$64 bilhões de valor de produção e estabilidade nas exportações, a agropecuária catarinense mostra força e aponta caminhos para um futuro ainda mais próspero”, destaca Araujo.

Santa Catarina é líder nacional na produção de suínos, com US$1,7 bilhão exportado, o maior valor já registrado. Ocupa a 2ª posição na produção de frangos, que também bateu recorde histórico com US$2,3 bilhões na exportação. A pecuária continua sendo o carro-chefe do agro estadual, respondendo por 55,7% do VPA. A bovinocultura de corte teve crescimento expressivo de 8,7% nos abates, enquanto a produção de leite somou 3,3 bilhões de litros, alta de 2,9% em relação a 2023 e de 41% em dez anos.

Grãos, mel e florestas fortalecem a diversidade produtiva do campo catarinense

A produção vegetal também teve papel relevante em 2024, respondendo por mais de 24% do VPA estadual. A soja liderou o segmento, movimentando R$5,46 bilhões, enquanto o arroz catarinense representou 11% da produção nacional. A diversidade inclui ainda milho, feijão e trigo.

Outro destaque foi o mel, com crescimento de 51% nas exportações, colocando Santa Catarina como terceiro maior exportador do Brasil. Já o setor florestal teve crescimento de 10,3% nas exportações, que totalizaram US$1,74 bilhão — 16,5% das vendas externas do estado.

Apesar dos bons números, o ano também foi marcado por desafios. A bananicultura enfrentou problemas climáticos, a maçã apesar de ter bons preços enfrentou frustração de safra, já o tabaco sofreu com excesso de chuvas o que comprometeu a produção.

Crédito rural movimenta R$ 7 bilhões em Santa Catarina

O crédito rural segue desempenhando um papel estratégico no desenvolvimento do agronegócio em Santa Catarina. Em 2024, o volume de recursos aplicados no setor chegou a R$ 7,08 bilhões, consolidando a importância do financiamento para o desenvolvimento do campo. Uma das novidades do ano foi o protagonismo das cooperativas de crédito, que ultrapassaram os bancos públicos na concessão de financiamentos.

Os recursos têm sido essenciais para que produtores invistam em tecnologia, modernizem suas propriedades e aumentem a capacidade produtiva. O crescimento das operações via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ) e Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp ) reforça o compromisso com a valorização de segmentos considerados pilares da economia rural catarinense.

De acordo com os dados da Epagri/Cepa, a distribuição dos financiamentos revela tendências importantes no setor. A pecuária lidera em número de contratos, mas é a agricultura que concentra a maior parte dos valores aplicados. Esse cenário demonstra que, quando bem direcionado, o crédito rural tem potencial para transformar realidades, promovendo geração de renda, criação de empregos e desenvolvimento sustentável nas comunidades rurais.

Edilene Steinwandter, gerente da Epagri/Cepa, explica que a publicação da Síntese Agropecuária tem sido uma referência para gestores, cooperativas, instituições financeiras, técnicos, pesquisadores e produtores rurais, ao oferecer um panorama abrangente e atualizado do desempenho do setor agropecuário no estado. “Mais do que números, a Síntese revela a força do trabalho de milhares de produtores, que constroem, a cada dia, uma agricultura inovadora, sustentável e competitiva. Com informação de qualidade, Santa Catarina consegue planejar, evoluir e manter seu protagonismo no agronegócio brasileiro e mundial”, afirma Edilene.

