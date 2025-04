Dia do Trabalhador: o que abre e o que fecha em São Paulo

No feriado do Dia do trabalhador, nesta quinta-feira (1), alguns serviços essenciais têm o horário de atendimento reduzido e outros funcionam normalmente.

Os hospitais ficam abertos para atendimentos urgentes e emergências, as agências bancárias não prestam atendimento presencial e nem realizam compensações bancárias, o transporte público funciona com horários reduzidos e os poupatempos e postos de atendimento da Sabesp estarão fechados.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) divulgou que os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimentos a urgências e emergências, tanto nos pronto-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue do Mandaqui, Dante e Barueri estarão fechados. Já os postos das Clínicas e de Osasco ficam abertos das 8h às 16h.

As unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Unidades Dose Certa e dos Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) estarão fechadas. Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão.

Agências Bancárias

No dia 1º de maio, as agências não estarão abertas para atendimento presencial ao público. Compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo TED bancário. O Pix poderá ser feito normalmente, funcionando 24 horas. Na sexta-feira, o atendimento ao público segue normalmente

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no dia 1º, poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia 2 de maio.

No caso de tributos e impostos, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Uma alternativa prática e segura para clientes são os meios eletrônicos, que têm áreas de autoatendimento onde transferências, pagamento de contas e demais serviços podem ser realizados.

Transporte público

A SPTrans informou que os terminais de ônibus e Expresso Tiradentes terão atendimento nos postos de venda operantes, das 6h às 22h, exceto no Terminal Santo Amaro, que opera das 6h às 20h. Os postos Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados.

A recarga do bilhete único pode ser feita de forma digital por meio de aplicativos licenciados. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Veja a lista completa dos aplicativos licenciados aqui .

Sabesp

No dia 1º de maio, todas as agências estarão fechadas. Na sexta e no sábado, funcionam normalmente apenas as agências da Sabesp e as unidades Gopoúva e Shopping Bonsucesso, em Guarulhos.

Para ocorrências e solicitações dos clientes, os canais de atendimento estarão disponíveis 24 horas.

Poupatempo

Todas as unidades do Poupatempo estarão fechadas no dia 1° de maio. Serviços digitais continuam funcionando normalmente.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia