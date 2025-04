Comissão debaterá medidas contra assédio em ambientes de poder

Representante do Ministério das Mulheres

Representante do Coletivo Pretos e Pretas e Relgov Adilson Marques e Stella Cintra

A audiência contará com representantes do setor público e da sociedade civil, entre eles:

"A ausência de protocolos claros e a cultura de silêncio agravam ainda mais o cenário", alerta a senadora no requerimento.

Dorinha citou a pesquisa Mulheres Profissionais de RIG 2023, realizada pela Coalizão de Educação e Combate ao Assédio em Relações Governamentais, que apontou que 80% das entrevistadas já vivenciaram ou presenciaram situações de assédio moral ou sexual no exercício da profissão.

No requerimento em que propõem o debate ( REQ 33/2025 ), a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) e o senador Paulo Paim (PT-RS) destacam a necessidade "urgente" de enfrentar situações de abuso e discriminação vivenciadas por profissionais que atuam em espaços de poder e influência, como o Parlamento, o Executivo, associações e empresas.

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou, na reunião desta quarta-feira (30), a realização de audiência pública para discutir medidas práticas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual na área de Relações Institucionais e Governamentais (RIG). A data do debate ainda será definida.

