Senado vai homenagear o Dia da Aviação de Caça

O Senado vai realizar uma sessão especial na terça-feira (6), a partir das 10 horas, para lembrar o Dia da Aviação de Caça (celebrado em 22 de abril) e homenagear os militares que compõem esse braço da Força Aérea Brasileira (FAB). A sessão foi uma iniciativa do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) ( RQS 52/2025 ).

O evento vai relembrar também a história do 1º Grupo de Aviação de Caça da FAB. Criado em 1943, o 1º Grupo participou de missões na Itália durante a Segunda Guerra Mundial.

"O dia 22 de abril foi escolhido para celebrar essa aviação de elite, pois, em 1945, o Primeiro Grupo realizou o maior número de surtidas em um único dia, consolidando sua importância para a história militar do Brasil", justificou o parlamentar.

Pontes acrescentou, no requerimento, que a Aviação de Caça desempenha um papel essencial na defesa aérea do Brasil, garantindo a soberania do espaço aéreo nacional e a segurança da população. Ele também quer usar a sessão especial para registrar a evolução das aeronaves de combate brasileiras e a contribuição de equipes de manutenção.