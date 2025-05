CPI das Bets será prorrogada por 45 dias

A comissão parlamentar de inquérito que investiga o uso de empresas de apostas online para lavagem de dinheiro (CPI das Bets) terá seus trabalhos prorrogados por 45 dias. Com isso, a CPI vai funcionar até junho. O requerimento de prorrogação foi lido nesta quarta-feira (30) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e será publicado para que produza seus efeitos.

Presidente da CPI, o senador Dr. Hiran (PP-RR) é o autor do pedido de prorrogação. Sem ele, a CPI teria que encerrar as suas atividades nesta quarta.

Por solicitação da relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), Davi já tinha anunciado na terça (29) que concederia o tempo extra . O prazo de 45 dias havia sido acordado com o presidente da comissão e com as lideranças. Soraya pleiteava uma prorrogaçãopor 130 dias,argumentando que em fevereiro as atividades da CPI foram suspensas por 63 dias.