Projeto Tamandaré em ação: pavimentação avança e transforma vias urbanas em Tenente Portela

As obras do Projeto Tamandaré seguem em ritmo acelerado em Tenente Portela. Nesta semana, as equipes iniciaram a aplicação da primeira camada de asfalto nas vias contempladas, logo após a conclusão da rede de drenagem pluvial — uma das maiores já executadas na história do município.

O projeto prevê a pavimentação de dez quadras, distribuídas entre as ruas Tamandaré, Nino Machado, Coroados, Minuano, Calapalos e Goitacazes. O investimento total ultrapassa R$ 2,5 milhões, sendo metade dos recursos provenientes de emendas parlamentares do senador Hamilton Mourão e da deputada federal Franciane Bayer, ambos do partido Republicanos. A outra metade é composta por recursos do município e contribuições de melhoria dos moradores beneficiados.

Na manhã de quarta-feira, 30, o prefeito Rosemar Sala e a secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, estiveram no local para acompanhar de perto o andamento dos trabalhos e conversar com moradores e operários.

Além da camada inicial de asfalto, está prevista a aplicação de uma segunda camada, seguida por ajustes nas calçadas e ações voltadas à acessibilidade, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população.

O Projeto Tamandaré integra o eixo de Infraestrutura Urbana do programa Acelera Portela, lançado em 2023 pela atual gestão. O mesmo programa já viabilizou o Projeto Ipanema, responsável pela pavimentação de trechos das ruas Tibiriçá, Uruguai, Luís Carlos Schepp, Piracicaba e da própria Ipanema.

Juntas, as obras dos Projetos Tamandaré e Ipanema somam investimentos de aproximadamente R$ 4,5 milhões, evidenciando o compromisso da Administração Municipal com a melhoria da infraestrutura e a valorização dos bairros de Tenente Portela

