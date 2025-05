Alunos da Escola Sepé Tiaraju visitam a Câmara de Vereadores

Na manhã de quarta--feira, 30, a Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela recebeu a visita dos alunos do 4º ano da Escola Estadual Sepé Tiaraju. Acompanhados pela professora Débora Sprendor e pela coordenadora Gilse Serafini, os estudantes participaram de uma atividade educativa com o objetivo de conhecer, na prática, o funcionamento do Poder Legislativo.

Durante a visita, as crianças percorreram as dependências da Câmara e vivenciaram um momento especial de diálogo com a vereadora Micheli Vargas. Em um encontro marcado pela curiosidade e pelo entusiasmo, os alunos fizeram perguntas, esclareceram dúvidas e demonstraram grande interesse em compreender o papel dos vereadores e o funcionamento da política no âmbito municipal.

A Câmara Municipal agradece a visita dos alunos e professores da Escola Sepé Tiaraju e reforça o compromisso com a educação cidadã. Iniciativas como essa contribuem significativamente para a formação das novas gerações e fortalecem os laços entre o Legislativo e a comunidade.