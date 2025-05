Câmara realiza reunião com Associação do Círculo de Máquinas

Na terça-feira, 29, a Câmara de Vereadores de Tenente Portela promoveu uma reunião com a Associação do Círculo de Máquinas do município. O encontro teve como objetivo aprofundar o conhecimento do Legislativo sobre o funcionamento da entidade, esclarecer dúvidas e levantar questionamentos acerca da atuação do projeto.

A iniciativa reforça a relevância do diálogo entre o Poder Legislativo e os setores produtivos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à agricultura.

Participaram da reunião o presidente da associação, Rogério Fleck; o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, José Rubens Hermann dos Santos; e os representantes da Emater, César Zamarchi e Luciano Juris. Também estiveram presentes os vereadores Mauro Ludwig, Luciano Berta Filipin, Micheli Vargas, Elisângela Lutz e Cristiane Feyth.

Durante o diálogo, os parlamentares reafirmaram o compromisso da Câmara em apoiar a associação e, de forma mais ampla, fortalecer a agricultura local — setor essencial para o desenvolvimento econômico e social de Tenente Portela.