Vereadores entregam Moção de Aplausos à presidente do Hospital Santo Antônio

Durante a visita, os parlamentares também ouviram relatos sobre a rotina da casa de saúde e os desafios enfrentados pela gestão, reafirmando o compromisso do Poder Legislativo em apoiar a entidade e contribuir com seu fortalecimento.

A homenagem reconhece os relevantes serviços prestados por Mirna à frente da instituição, bem como sua recente reeleição para a presidência do hospital, reforçando seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar da comunidade.

