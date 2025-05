CMD – Derrubadas garante vaga na final dos Jogos Abertos de Verão de Três Passos

Todos os amantes do futebol estão convidados a comparecer e torcer pelo CMD--Derrubadas! A presença da torcida será fundamental para empurrar o time rumo ao tão sonhado título.

Agora, o CMD-Derrubadas se prepara para a grande decisão, que será disputada na sexta-feira, 2 de maio, a partir das 21h, no Ginásio Aloysio Scheuermann. O adversário será a tradicional equipe da AESMA - São Martinho.

Em um jogo muito disputado, a equipe empatou em 1 a 1 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. Destaque para o goleiro Pablo, que defendeu duas cobranças e foi decisivo na classificação da equipe derrubadense.

Na noite de segunda--feira, 28, o CMD - Derrubadas garantiu sua vaga nas semifinais dos Jogos Abertos de Verão de Três Passos, após vencer a forte equipe de Campo Novo pelo placar de 3 a 1. Com a vitória, o time seguia invicto na competição, que teve início no mês de março.

