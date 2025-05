Cristina Schmitz é a nova gerente do Sicoob de Tenente Portela

No início de abril deste ano, Cristina Schmitz assumiu a gerência do Sicoob de Tenente Portela/RS. Natural de Iporã do Oeste/SC, Cristina trabalha na cooperativa há 5 anos.

Graduada em Administração com MBA Gestão Comercial e Relacionamento, Cristina iniciou sua carreira no Sicoob como agente de atendimento e posteriormente foi Gerente de Relacionamento Pessoa Jurídica, ambos na agência de Itapiranga/SC.

A nova gerente disse que assume o cargo com muita expectativa e empatia. “Estou muito feliz em assumir este desafio. O Sicoob é feito por pessoas. E aqui, oferecemos produtos e serviços com condições justas e favoráveis, porque para nós, a excelência no atendimento e o foco do cooperado é primordial”.

A agência do Sicoob de Tenente Portela está localizada na Rua Tamoio, número 190. Cristina Schmitz reforçou o compromisso da cooperativa em oferecer um atendimento de qualidade aos seus mais de 2.600 cooperados e convida a comunidade em geral a conhecer o espaço e os serviços oferecidos, destacando que a agência possui um ambiente amplo, moderno e aconchegante, com atendimento próximo e transparente.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing