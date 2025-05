Parceria com o Legislativo fortalece atuação dos Bombeiros Voluntários

Nesta semana, os Bombeiros Voluntários realizaram visitas às Câmaras de Vereadores de Vista Gaúcha e Barra do Guarita. O objetivo foi entregar pessoalmente o convite para a cerimônia de inauguração da nova base da corporação, que também celebra os três anos de atuação da equipe e a formatura da primeira turma de bombeiros.

As visitas integram um roteiro de aproximação com o poder legislativo da região. As Câmaras de Tenente Portela, Derrubadas e Miraguaí também já receberam a comitiva dos bombeiros.

A iniciativa reforça o compromisso com o diálogo institucional e a construção de parcerias em prol da comunidade.