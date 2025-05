Bombeiros Voluntários concluem curso de formação e se preparam para formatura

Os Bombeiros Voluntários seguem firmes na missão de servir e proteger, fortalecendo cada vez mais o vínculo com a população e o compromisso com o atendimento de qualidade.

A conclusão do curso representa um marco importante para a corporação. Ter uma equipe preparada, capacitada e comprometida com a segurança da comunidade é motivo de grande orgulho para todos que integram e apoiam a iniciativa.

Com essa etapa encerrada, os voluntários agora estão oficialmente aptos para a formatura, que está marcada para o próximo dia 17 de maio.

No último final de semana, a equipe dos Bombeiros Voluntários concluiu o último módulo do curso de formação oferecido pela Voluntersul: o Módulo de Resgates Terrestres.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.