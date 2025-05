Dia “D” da Campanha do Agasalho será nesta quarta-feira

Na próxima quarta-feira, 7 de maio, acontece o Dia “D” da Campanha do Agasalho em Barra do Guarita. Durante todo o dia, uma equipe estará mobilizada percorrendo os bairros e o centro da cidade para realizar a coleta de doações.

