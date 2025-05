Primeiro sorteio de 2025 da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia 10 contribuintes

A campanha segue até dezembro de 2025, com sorteios realizados sempre no último dia útil de cada mês. Em dezembro, haverá um sorteio extra, totalizando 20 ganhadores.

Serão sorteados 10 prêmios todos os meses, com valores entre R$ 100,00 e R$ 350,00.

A cada R$ 100,00 em compras no comércio local (produtos diversos) = 1 cartela

Os contemplados devem retirar seus prêmios no Setor de Administração da Prefeitura Municipal de Derrubadas.

10º prêmio – R$ 100,00: Mirdes C. G. Steinke

