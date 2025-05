Um Ford Ka foi completamente consumido pelo fogo na Avenida Ijuí, no centro de Miraguaí, durante a madrugada desta sexta-feira, 2.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas, e as autoridades investigam se o caso se trata de um acidente ou de uma ação criminosa.

Não há informações sobre feridos até o momento. A ocorrência mobilizou a comunidade e gerou grande repercussão nas primeiras horas do dia.

Com informações da Rádio Líder