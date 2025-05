Ricardo Raffaelli é convocado para a histórica Seleção Gaúcha de Paraciclismo

O atleta portelense Ricardo Raffaelli acaba de conquistar um marco histórico em sua trajetória esportiva: a convocação para integrar a primeira Seleção Gaúcha de Paraciclismo. A iniciativa inédita no Rio Grande do Sul tem como objetivo fomentar a modalidade e garantir representatividade em competições regionais e nacionais.

A convocação é um reconhecimento à trajetória de superação, dedicação e resultados expressivos de Ricardo, que já vinha se destacando em provas estaduais. Agora, ele assume o desafio de representar o estado ao lado de outros atletas selecionados, fortalecendo ainda mais o paraciclismo no cenário gaúcho.

“É uma emoção enorme fazer parte dessa primeira seleção. Representar meu estado é uma conquista pessoal e também uma vitória para todos que acreditam no poder do esporte como ferramenta de inclusão e transformação”, declarou o atleta.

A criação da Seleção Gaúcha de Paraciclismo é uma iniciativa pioneira da Federação Gaúcha de Ciclismo e da Coordenação Estadual de Paraciclismo, com apoio de instituições públicas e privadas. A proposta visa ampliar a visibilidade da modalidade e incentivar a participação de mais paratletas.

Com essa convocação, Ricardo reafirma seu compromisso com o paradesporto e leva consigo o nome de Tenente Portela, sua cidade natal, aos mais altos pedestais do ciclismo brasileiro.