Escola e família celebram inauguração da nova biblioteca na E.M.E.F. Senador Pinheiro Machado

A inauguração da nova biblioteca representa um avanço significativo para a escola, ampliando o acesso à leitura, incentivando o desenvolvimento do conhecimento e valorizando o ambiente escolar como espaço de formação cidadã e crescimento pessoal.

O evento contou com a participação expressiva de pais, familiares e autoridades locais, entre elas o secretário municipal de Educação, Celso José Dal Cero; a diretora da EMEI, professora Leila Martinelli; a diretora da Escola Professor Nelso Piccinini, professora Edelaine Garcia; o vice-prefeito André Danette; e a vereadora e professora Loni.

Após as apresentações, foi servido um saboroso carreteiro, promovendo um momento de confraternização entre todos os presentes.

Aproveitando a ocasião, professores e alunos apresentaram aos pais e responsáveis alguns dos projetos desenvolvidos desde o início do ano letivo, destacando o empenho e a participação ativa da comunidade escolar.

