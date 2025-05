Agricultor relata ataque de puma em Maquiné; autoridades investigam o caso

Um agricultor aposentado, morador do distrito de Barra do Ouro, em Maquiné, afirma ter sido atacado por um puma na tarde de domingo, 4. O incidente, ainda não confirmado oficialmente, teria ocorrido enquanto ele realizava o manejo de gado em uma área rural, acompanhado por seus cães.

Segundo relatos, os animais começaram a latir de forma insistente próximo a uma área de toca. Ao se aproximar, o agricultor teria sido surpreendido por um felino de grande porte — possivelmente uma fêmea com filhotes — que avançou contra ele. Os cães reagiram e conseguiram afugentar o animal.

Ferido, o agricultor foi levado ao Posto Central de Saúde e, posteriormente, encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima. Seu estado de saúde é estável, e ele já se recupera em casa.

No mesmo dia, circulou nas redes sociais uma nota atribuída à Prefeitura de Maquiné confirmando o ataque, mas o prefeito Luciano Dias negou a autenticidade da publicação e afirmou que um pronunciamento oficial será feito nesta segunda-feira (5). Apesar da ausência de confirmação formal, o prefeito disse acreditar no relato do agricultor, ex-guarda-parque e profundo conhecedor da região da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Segundo Dias, há registros da presença de pumas nas imediações de Barra do Ouro.

A Prefeitura também anunciou que uma equipe técnica será enviada à área nos próximos dias e que o governo estadual será acionado, já que a responsabilidade sobre fauna silvestre cabe à esfera estadual. A intenção é orientar moradores, turistas e frequentadores sobre a presença de animais de grande porte e os cuidados necessários em áreas de mata e pastagem.

Comando Ambiental acompanha o caso

Na manhã desta segunda-feira (5), o Comando Ambiental da Brigada Militar divulgou uma nota oficial sobre o episódio. Confira a íntegra do comunicado:

COMUNICADO À IMPRENSA

Comando Ambiental emite nota sobre possível ataque de puma a agricultor em Maquiné

O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) informa que, na noite deste domingo (04/05), tomou conhecimento de um ataque envolvendo um possível exemplar de puma (Puma concolor) a um agricultor no interior do município de Maquiné, na localidade de Barra do Ouro.

A guarnição da 2ª Companhia do 1º Batalhão Ambiental não foi acionada no momento do suposto ataque, mas encontra-se desde cedo no dia de hoje no local, realizando diligências e coletando informações sobre o ocorrido. Conforme relatos iniciais, o ataque foi interrompido graças à ação de um cão que acompanhava a vítima, permitindo o socorro imediato ao agricultor, que se encontra em recuperação.

O CABM já acionou os órgãos ambientais competentes, incluindo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA-RS), para que sejam adotadas as providências técnicas e legais cabíveis, incluindo o acompanhamento do animal e a verificação de risco à população local.

Destacamos que ocorrências envolvendo pumas não são comuns na região, sendo este um caso atípico, que exige apuração detalhada e atuação conjunta entre os órgãos de segurança, meio ambiente e saúde.

O Comando Ambiental reforça que todas as medidas preventivas estão sendo adotadas para garantir a segurança da comunidade e a proteção da fauna silvestre. Assim que tivermos novas informações oficiais, os dados serão amplamente divulgados à população e à imprensa.

Orientamos que, ao avistar qualquer animal silvestre de grande porte, a população mantenha distância e acione imediatamente o telefone 190 ou o Batalhão Ambiental mais próximo.

Comando Ambiental da Brigada Militar

05 de maio de 2025.

Fonte Lucas Filho