Operações de fiscalização ambiental apreendem mais de 230 animais silvestres em Santa Catarina

Foto: Divulgação/IMA

Durante o mês de abril, operações de fiscalização ambiental realizadas em diferentes municípios de Santa Catarina resultaram na apreensão de mais de 230 animais silvestres. As ações contaram com o apoio da equipe do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio da Gerência de Biodiversidade e Florestas (Gebio), em parceria com o IBAMA, a Polícia Militar Ambiental (PMA) e órgãos municipais.

A primeira operação foi realizada no entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, abrangendo os municípios de Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas e São Bonifácio. Nessa ação, 101 aves foram apreendidas, sendo 86 nativas e 15 exóticas.

Em Itapema, após uma denúncia anônima, fiscais do IMA atuaram com apoio da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FACCI). A operação teve como alvo, agropecuárias que comercializavam animais sem autorização e criadores amadores suspeitos de envolvimento com o tráfico de fauna. Foram apreendidas 25 aves e um tigre-d’água.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/IMA

Já em Imbituba, outra denúncia levou os fiscais até um criadouro clandestino especializado na venda de aves exóticas. Com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Polícia Militar, os agentes encontraram 107 aves no local. Dessas, 63 foram apreendidas por ausência de anilhas ou sinais de maus-tratos.

Todos os animais resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS), mantido pelo IMA em Florianópolis, ou para clínicas veterinárias parceiras, onde passam por avaliação e cuidados especializados.

“As ações fazem parte do calendário anual de fiscalização de fauna da Gebio e continuam sendo executadas em diversas regiões do estado, com o apoio dedicado da nossa equipe. A repressão ao tráfico de animais silvestres é essencial para a preservação da biodiversidade e o combate aos maus-tratos”, afirmou o gerente de Biodiversidade e Florestas do IMA, Felipe Ciola.

A atuação conjunta entre os órgãos ambientais, forças de segurança e a população é fundamental para o sucesso dessas ações e para o fortalecimento da cultura de respeito e cuidado com o meio ambiente.