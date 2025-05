Município oferece Refis com isenção de juros e parcelamentos em até 96 vezes

Com informações da Rádio A Verdade

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha.

Segundo o secretário municipal da Fazenda, Carlos Alberto Lopes , o programa é uma oportunidade para os inadimplentes regularizarem sua situação fiscal com o município. “Trata-se de uma medida que proporciona condições diferenciadas para a quitação de débitos, com remissão de encargos moratórios e opções de parcelamento que variam conforme o montante devido”, destacou.

A adesão será efetivada por meio da assinatura do Termo de Opção ao Refis . Para ter direito à remissão de 100% das multas e dos juros, o contribuinte deve efetuar o pagamento integral ou da primeira parcela até a data-limite de 30 de julho de 2025.

O Município de Vista Gaúcha instituiu, por meio de legislação específica, o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais Municipais (Refis), com o objetivo de facilitar a regularização de débitos tributários e não tributários vencidos, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não. O programa oferece condições especiais, incluindo parcelamento facilitado e remissão integral de multas e juros moratórios.

