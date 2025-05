O debate será realizado a partir das 10 horas, no plenário 12.

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados ouve, nesta quarta-feira (7), o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, sobre o plano de trabalho para 2025 e temas ligados à sua Pasta.

