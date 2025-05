Comissão discute reconstrução de municípios gaúchos atingidos por enchentes

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul promove, nesta quarta-feira (7), audiência pública sobre a retomada das atividades econômicas e a reconstrução dos municípios afetados pela tragédia.

O debate atende a pedido do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e será realizado no plenário 13, às 13 horas.

Van Hattem lembra que, em 2023 e 2024, enchentes devastaram dezenas de cidades gaúchas. "Trata-se do maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul", destaca.

Nesse sentido, acrescenta o parlamentar, é importante a Câmara dos Deputados debater como está o processo de reconstrução e recuperação dos municípios atingidos.