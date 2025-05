Prefeitura alinha parcerias com a ACISA em reunião de planejamento

Na manhã de segunda-feira, 5, o gabinete do prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, sediou uma reunião de planejamento com foco no fortalecimento do comércio local. Estiveram presentes o vice-prefeito Claudenir Scherer, o secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Henrique Niederle.

O encontro contou também com a participação do presidente da ACISA (Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela), Antônio Ganacini, e da vice-presidente Raiana Silva. A pauta envolveu o alinhamento de ações conjuntas entre o Poder Executivo e a entidade empresarial ao longo do ano.

Entre os principais temas discutidos estiveram campanhas promocionais, sorteios, estratégias de incentivo à economia local e medidas de conscientização sobre o uso adequado das vagas de estacionamento no município.

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal em manter o diálogo contínuo com entidades representativas, buscando o desenvolvimento econômico de forma colaborativa e integrada. “A parceria entre o poder público e o setor empresarial é fundamental para promover o crescimento sustentável da nossa cidade”, destacou o prefeito Rosemar Sala.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela