Prefeito Rosemar Sala discute expansão do setor aviário com empreendedores

Na manhã desta terça-feira, 6, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, reuniu-se com empreendedores locais para tratar da expansão do setor aviário no município. O encontro teve como foco o apoio da Administração Municipal à instalação de novos aviários, com o objetivo de fortalecer o agronegócio e fomentar a geração de emprego e renda no meio rural.

Participaram da reunião os empresários Antoninho Casarin, Luiz Carlos Farias e Adenir Weissheimer, que já atuam no setor e demonstraram interesse em ampliar suas atividades. Também estiveram presentes o vice-prefeito Claudenir Scherer; o secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Josselino Farias; o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, José Rubens Hermann dos Santos; e o técnico agrícola do município, Rovani Antonio Jaguszeski.

Durante o encontro, o prefeito destacou a relevância da cooperação entre o poder público e os produtores rurais, enfatizando que iniciativas como essa são essenciais para o fortalecimento da economia local e para o desenvolvimento sustentável da região.

A reunião serviu para alinhar estratégias voltadas à ampliação do setor, que possui grande potencial para impulsionar a geração de empregos e o crescimento da produção rural em Tenente Portela.

