Esperidião Amin cobra apoio à indústria têxtil brasileira

O senador Esperidião Amin (PP-SC) defendeu, em pronunciamento em Plenário nesta terça-feira (6), a adoção de medidas urgentes para proteger a indústria têxtil brasileira, especialmente diante da possibilidade de redirecionamento de produtos asiáticos ao mercado nacional em razão de barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos à China. Segundo ele, o setor, com forte presença em Santa Catarina, está entre os que mais geram empregos no país.

Para o senador, é preciso que o Congresso e o governo estabeleçam uma agenda prioritária para o setor têxtil, com medidas de curto prazo que fortaleçam a indústria e com ações estruturantes para aumentar a competitividade.

— A defesa da indústria nacional não é uma questão ideológica, mas um imperativo social. Está em jogo não apenas o futuro de um setor específico, mas a capacidade do Brasil de manter sua base industrial diversificada e capaz de gerar os empregos de qualidade que a nossa população exige e merece — afirmou.

CPI do INSS

O parlamentar também renovou o pedido de instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar fraudes com descontos ilegais em contracheques de aposentados e pensionistas do INSS. Ele criticou ainda ao que chamou de “inconformidade jurídica” em decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à tipificação dos atos de 8 de janeiro como tentativa de golpe de Estado.