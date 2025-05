Senado aprova acordo de serviços aéreos entre Brasil e Albânia

O projeto, que teve origem em uma mensagem do Executivo, também foi aprovado na Câmara dos Deputados — onde tramitou antes de vir ao Senado.

Pontes também observa que "o Brasil tem atualizado seus ASAs [acordos de serviços aéreos] para esse modelo com os demais membros da Organização de Aviação Civil Internacional (Oaci), sob a liderança da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)".

Antes de chegar ao Plenário do Senado, o texto foi analisado na Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde recebeu parecer favorável do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (6) o projeto de decreto legislativo que ratifica o acordo de serviços aéreos entre Brasil e Albânia, assinado em 2015. Agora o projeto ( PDL 567/2019 ) segue para promulgação.

